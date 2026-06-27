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Experts: olieprijzen niet per se fors omhoog na nieuwe aanvallen

Economie
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 14:44
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DEN HAAG (ANP) - Nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran hoeven niet te betekenen dat de olie- en gasprijzen weer flink zullen oplopen. Dat zal vooral afhangen van hoe beide landen reageren op de aanvallen, verwachten energiedeskundigen. Zowel de olie- als gasprijzen zijn de afgelopen dagen fors gedaald na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz.
"We hebben zoveel aanvallen gezien. Daar heeft de markt van geleerd", legt energiedeskundige Hans van Cleef van het bureau EqoLibrium het mogelijk beperkte effect uit. Volgens hem is het belangrijker hoe Iran en de VS reageren op de aanvallen. "Als daaruit blijkt dat we terug bij af zijn, zullen de prijzen omhoogschieten. Maar als daaruit blijkt dat ze gewoon blijven doorpraten, zal het meevallen."
Volgens Iraanse staatsmedia heeft Iran zaterdag Amerikaanse doelen in de regio beschoten als reactie op een Amerikaanse aanval. De VS meldden Iraanse doelen te hebben aangevallen na de beschieting van een schip in de zeestraat.
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