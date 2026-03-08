Eichelsheim vindt dat defensie te lang was ingericht voor mannen

DEN HAAG (ANP) - Nederlands hoogste militair generaal Onno Eichelsheim vindt het goed dat bij Defensie steeds meer ruimte komt voor vrouwen. Volgens de Commandant der Strijdkrachten is de krijgsmacht te lang alleen ingericht geweest voor mannen, waardoor vrouwen zich minder welkom voelden.

Momenteel is 19,8 procent van de defensiemedewerkers vrouw. Een belangrijke reden daarvoor is volgens Eichelsheim dat ze Defensie vaak een "te masculiene" organisatie vinden.

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting) zorgde ervoor dat er speciale scherfvesten kwamen voor vrouwen. Volgens Eichelsheim is passende kleding belangrijk om vrouwen zich welkom te laten voelen bij Defensie.