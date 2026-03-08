Waarom vrouwen vaak meer slaap willen dan mannen

Slaaprollencoaster

Volwassenen hebben 7-9 uur slaap nodig, maar vrouwen vaak 20 minuten meer dan mannen. Hormonale schommelingen zoals oestrogeen en progesteron verstoren hun slaapcyclus maandelijks. Multitasken verhoogt hersenactiviteit, wat extra herstel eist. Onderzoek van Loughborough University toont aan dat vrouwen' brein 's nachts actiever blijft, leidend tot vermoeider ontwaken. Toch: geen universeel bewijs, individuele variatie telt.