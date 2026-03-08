Waarom vrouwen vaak meer slaap willen dan mannen

Vrouwen lijken gemiddeld meer slaap
nodig te hebben dan mannen door hormonen
, multitasking en hersenactiviteit. Ontdek de wetenschap
achter dit verschil en wat het betekent voor je nachtrust.
Vrouwen en mannen lijken anders te slapen, maar is dat biologisch bepaald of cultureel? Slaapexpert professor Jim Horne
stelde vast dat vrouwen door multitasking meer hersencapaciteit gebruiken, wat hun slaapbehoefte verhoogt. Mannen focussen gerichter, herstellen sneller.
Slaaprollencoaster
Volwassenen hebben 7-9 uur slaap nodig, maar vrouwen vaak 20 minuten meer dan mannen. Hormonale schommelingen zoals oestrogeen en progesteron verstoren hun slaapcyclus maandelijks. Multitasken verhoogt hersenactiviteit, wat extra herstel eist. Onderzoek van Loughborough University toont aan dat vrouwen' brein 's nachts actiever blijft, leidend tot vermoeider ontwaken. Toch: geen universeel bewijs, individuele variatie telt.
Hormonen
spelen een sleutelrol. Vrouwencyclus veroorzaakt 31 dagen schommelingen, terwijl mannen stabiel blijven. Dit leidt tot meer diepe slaap
bij vrouwen, maar ook fragmentatie. Belgische experten bevestigen: vrouwen recupereren beter van korte nachten dankzij meer diepe slaapfasen.
Toch nuanceert recent onderzoek de kloof.
Na correctie voor werk, kinderen en medicatie verdwijnt veel verschil. Vrouwen melden slechtere slaapkwaliteit door stress en alertheid; mannen slapen objectief korter door apneu.
Dus?
Slaap op maat
Luister naar je lichaam, niet naar gemiddelden.
Vrouwen: prioriteer rust tijdens cycli.
Mannen: let op apneu. Goede slaap blijft persoonlijk – test met trackers voor optimaal herstel.