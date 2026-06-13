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Eigenaar sportschool Amsterdam kan explosie nauwelijks bevatten

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 juni 2026 om 13:05
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AMSTERDAM (ANP) - De eigenaar van de sportschool in Amsterdam Nieuw-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was, kan de situatie nog steeds nauwelijks bevatten, zegt hij in een bericht op Instagram.
"Ik kan nog steeds nauwelijks bevatten dat wij letterlijk boven een tikkende tijdbom trainden, samen met onze vrienden, familie en zelfs onze kinderen", aldus Fitness Studio Onna.
De eigenaar spreekt zijn dank uit voor de "lieve berichten, steun en betrokkenheid" en roept op te voorkomen dat "aannames, emoties of speculaties" de overhand krijgen. "De komende tijd zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid komen. Tot die tijd vraag ik iedereen om begrip, rust en respect voor elkaar."
De explosie vond plaats bij de sportschool in een bijgebouw van een flat aan de Osdorper Ban. Zeven mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en auto's in beslag genomen. Waarvan de arrestanten worden verdacht, is niet bekendgemaakt.
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