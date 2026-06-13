Zeeuwse wielerdag gestart met herdenking ongeluk Vogelwaarde

GOES (ANP) - Een Zeeuwse wielrendag waarmee geld wordt ingezameld voor KWF Kankerbestrijding, is in Goes begonnen met één minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde donderdagmiddag. Dat meldt de voorzitter van de Ride for the Roses, Eric de Ruijsscher.

Deelnemers aan het evenement rijden zaterdag tussen de 25 en 120 kilometer door Midden-Zeeland 'tegen kanker en voor het leven'. Bij het vertrek van alle afstanden wordt stilgestaan bij het ongeluk waarbij drie basisschoolkinderen en de directrice overleden en meerdere kinderen gewond raakten. De Ruijsscher schrijft dat na de eerste minuut stilte "op indrukwekkende wijze" het lied The Rose werd gezongen.

Donderdag botste een 19-jarige autobestuurder uit Hulst tegen veertien fietsende kinderen en twee begeleiders uit de Zeeuwse plaats Axel. Ze waren op schoolkamp.