Klopjacht na schietpartij net over Nederlandse grens in Duitsland

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 2:36
WASSENBERG (ANP/DPA) - Bij een schietpartij in de Duitse plaats Wassenberg, vlak bij de Nederlandse grens ter hoogte van Roermond, is maandagavond een man om het leven gekomen. De politie is een klopjacht begonnen op de dader en heeft onder meer een helikopter ingezet, meldt een woordvoerder van de Duitse politie.
De schietpartij vond plaats rond 20.00 uur, melden politiebronnen aan persbureau DPA. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en het slachtoffer hebben doodgeschoten buiten een huis in de plaats. De Duitse krant Bild meldt dat een Duitse militair eerste hulp heeft verleend. Er werd een traumahelikopter ingezet, maar de hulp voor het slachtoffer kwam te laat.
De verdachte zou er vandoor zijn gegaan in een auto, mogelijk met hulp van een handlanger, aldus de politie. Er is volgens de woordvoerder geen gevaar voor de samenleving.
