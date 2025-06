CDA aangevallen om steun voor strenge regels gezinshereniging

DEN HAAG (ANP) - Dat CDA-leider Henri Bontenbal kan leven met strengere regels voor gezinshereniging van statushouders, stuit op kritiek van andere oppositiepartijen. Het gaat hier over de wet die asielzoekers opdeelt in twee groepen, waarvan er één minder rechten krijgt. Gezinsleden van een vluchteling uit die groep moeten twee jaar wachten met nareizen nadat diegene een verblijfsvergunning heeft gekregen. Dat vindt Don Ceder (ChristenUnie) niet passen bij "gezinspartij" CDA.

Bij het debat over de asielwetten vroeg Ceder aan Bontenbal om een rechtvaardiging waarom gezinnen daardoor "uit elkaar gehaald worden".

Die vindt de CDA'er in het "simpele feit" dat Nederland "meer grip op migratie moet krijgen". Bontenbal vindt de druk op de woningmarkt op dit moment te hoog. Daardoor worden zelfs mensen in de wacht gezet die snel een huis nodig hebben vanwege huiselijk geweld, haalt hij aan. "Dit is gewoon een heel naar probleem, waar een hele nare afruil" moet worden gemaakt.