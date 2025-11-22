Eindvergadering klimaattop gaat door na klachten

BELÉM (ANP) - De afsluitende zitting van de VN-klimaattop gaat zaterdagmiddag weer verder. De voorzitter had de vergadering stilgelegd na meerdere klachten, maar de slotverklaring had hij al afgehamerd.

"Het spijt me heel erg dat ik landen niet eerder de kans heb gegeven om inspraak te hebben", zei de Braziliaanse voorzitter André Corrêa do Lago. Hij zegt dat hij heeft gesproken met de delegaties die klachten hadden ingediend. "Doordat de onderhandelingsteksten al zijn afgehamerd, zijn de stukken wel al aangenomen."

Als verklaring zei hij dat hij niet doorhad dat de landen eerst hun bezwaren wilden laten horen. "Net als veel van jullie heb ik niet geslapen en mijn leeftijd helpt natuurlijk ook niet", zei hij. Corrêa do Lago verzekerde dat de bezwaren worden meegenomen in de tussentijdse onderhandelingen in Bonn in 2026.

Klachten

Een afgevaardigde van Rusland sprak de Latijns-Amerikaanse landen die klachten hadden ingediend persoonlijk aan in het Spaans. Hij noemde ze "verwende kinderen" die geen snoepje hadden gekregen. Argentinië wilde dat deze uitspraken niet werden meegenomen in de notulen. "Ik ben diep verontwaardigd." Panama wees op de "enorme intelligentie van kinderen".

Meerdere landen hadden bezwaren ingediend, waaronder Colombia. "Dit zou de COP van de waarheid zijn. Een COP met vertrouwen", zei een delegatielid van het Zuid-Amerikaanse land. Ze was het er niet mee eens dat er in de tekst geen concrete afspraken zijn gemaakt over het uitfaseren van kolen, olie en gas.

Het delegatielid maakte nogmaals bezwaar toen de voorzitter wilde doorgaan. Ze zei dat er een procedurele fout was gemaakt, omdat het land niet is gehoord. Na de schorsing maakte Colombia geen bezwaar meer.