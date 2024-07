5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

Sommige ouders hebben de filosofie dat kinderen geen strobreed in de weg mag worden gelegd, anderen zijn simpelweg niet opgewassen tegen hun kroost. Hoe het ook zij, veel kinderen zijn tegenwoordig behoorlijk onhandelbaar. En hoewel ouders waarschijnlijk denken dat het fijn is voor hun kinderen om grenzeloos te worden opgevoed, is dat juist helemaal niet prettig voor hen.

Weinig doorzettingsvermogen

Een verwend kind heeft een lage frustratietolerantie zoals het officieel heet. Het geeft sneller op, omdat het zijn frustratie niet kan verdragen en het niet lukt om zich daar overheen te zetten. Slecht probleemoplossend vermogen

In het dagelijks leven kom je tal van kleinere en grotere problemen tegen. Het is belangrijk dat je leert die op te lossen, maar verwende kinderen zijn gewend dat hun ouders alles oplossen. Ze leren dus niet om zelf na te denken en even te worstelen om dan tot een oplossing te komen. Slecht arbeidsethos

Verwende kinderen verwachten dat ze alles kunnen krijgen wat ze willen, wanneer ze het willen, zonder er iets voor te doen. Ze leren dus niet dat je soms hard moet werken om ergens te komen. Sociale problemen

Verwende kinderen krijgen het ook lastig in de omgang met anderen. Ze willen namelijk graag in het middelpunt van de belangstelling staan. Dat maakt hen impopulair en slechte teamspelers. Gebrekkige emotionele ontwikkeling

Verwende kinderen blijven bijvoorbeeld veel te lang hangen in de driftbuien en woede-uitbarstingen die typerend zijn voor peuters. Het is voor niemand fijn als ze daar jaren later nog steeds last van hebben, omdat hun ouders hen niet hebben geleerd om zich op een andere manier te uiten.