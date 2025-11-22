ECONOMIE
Spaanse tennissers na zege op Duitsers naar finale van Davis Cup

Sport
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 20:23
BOLOGNA (ANP) - De Spaanse tennissers staan zondag in de finale van de Davis Cup. Ze waren in de halve finale te sterk voor Duitsland in Bologna (2-1). Pedro Martínez en Marcel Granollers klopten in het dubbelspel Tim Pütz en Kevin Krawietz: 6-2 3-6 6-3.
Het dubbelspel was beslissend omdat de stand na beide enkelspelen gelijk was: 1-1. Pablo Carreño Busta bracht de Spanjaarden met een zege op Jan-Lennard Struff op voorsprong: 6-4 7-6 (6). Alexander Zverev versloeg Jaume Munar na twee tiebreaks: 7-6 (2) 7-6 (5).
Italië is zondag de tegenstander van Spanje in de finale. De beste twee tennissers ontbreken bij de Italianen. Jannik Sinner en Lorenzo Musetti hadden na een lang en zwaar seizoen behoefte aan rust. Zij staan tweede en achtste op de wereldranglijst. De geblesseerde Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereldranglijst, komt niet voor Spanje uit.
Italië won de Davis Cup in 2023 en 2024.
