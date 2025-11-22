Spaanse tennissers na zege op Duitsers naar finale van Davis Cup

BOLOGNA (ANP) - De Spaanse tennissers staan zondag in de finale van de Davis Cup. Ze waren in de halve finale te sterk voor Duitsland in Bologna (2-1). Pedro Martínez en Marcel Granollers klopten in het dubbelspel Tim Pütz en Kevin Krawietz: 6-2 3-6 6-3.

Het dubbelspel was beslissend omdat de stand na beide enkelspelen gelijk was: 1-1. Pablo Carreño Busta bracht de Spanjaarden met een zege op Jan-Lennard Struff op voorsprong: 6-4 7-6 (6). Alexander Zverev versloeg Jaume Munar na twee tiebreaks: 7-6 (2) 7-6 (5).

Italië is zondag de tegenstander van Spanje in de finale. De beste twee tennissers ontbreken bij de Italianen. Jannik Sinner en Lorenzo Musetti hadden na een lang en zwaar seizoen behoefte aan rust. Zij staan tweede en achtste op de wereldranglijst. De geblesseerde Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereldranglijst, komt niet voor Spanje uit.

Italië won de Davis Cup in 2023 en 2024.