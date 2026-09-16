Een volle tank benzine kost in België momenteel tot €17 minder dan in Nederland. Het traditionele voordeel van tanken in Duitsland is ondertussen grotendeels verdampt: daar bespaar je op dezelfde tankbeurt nog maar zo'n €6.

Wat een liter kost in drie landen

Benzine (E10) kost gemiddeld €2,39 per liter in Nederland, €2,33 in Duitsland en €2,06 in België, blijkt uit data van Tankwijzer.app. Het verschil tussen Nederland en België bedraagt daarmee 33 cent per liter: op een tank van 50 liter scheelt dat tot €17. Tussen Nederland en Duitsland is het gat nog maar zo'n 12 cent per liter, goed voor ruim €6 per volle tank.

België is nu per liter 27 cent goedkoper dan Duitsland.

Het Duitse voordeel verdampt

De benzineprijs aan de Duitse pomp is afgelopen weekend naar een record gestegen door de almaar verder stijgende olieprijzen. Volgens de ADAC bedroeg de gemiddelde landelijke prijs voor E10-benzine op zondag €2,273. In twee weken tijd is de gemiddelde benzineprijs in Duitsland met ongeveer 12 cent gestegen, schreven we eerder . De stijging hangt samen met de aanhoudende verstoringen in de Straat van Hormuz sinds het uitbreken van het conflict met Iran eind februari.

De adviesprijs vertekent het beeld

De adviesprijs voor Euro 95 in Nederland stond op 15 september op €2,716 per liter, bijna op het record van €2,724 van begin die week. Dat is de prijs die grote oliemaatschappijen hanteren, vooral langs de snelweg. Bij onbemande stations en buiten de snelweg betaal je aanzienlijk minder: de goedkoopste E10 in Nederland kost momenteel €1,78 per liter. Maar zelfs die bodemprijs ligt flink boven het Belgische gemiddelde.

Waarom België zo goedkoop is

Het verschil zit vooral in de accijns. Nederland heft de hoogste brandstofaccijns van de EU. Op Euro 95 bedraagt die accijns 79,7 cent per liter. In België zijn de brandstofprijzen gereguleerd met een maximumprijs die dagelijks wordt vastgesteld. De E10-maximumprijs staat sinds 3 september op €2,058 per liter. Tankstations mogen daar niet boven gaan zitten, maar wel lager prijzen hanteren, wat de besparing in de praktijk nog groter kan maken.

Slim tanken in Duitsland

Wie toch naar Duitsland gaat, let op het tijdstip. Sinds 1 april 2026 mag een Duitse pomp de prijs nog maar één keer per dag verhogen, om 12:00 uur. Daardoor zijn de scherpste momenten vlak vóór 12:00 en later op de avond. Vermijd vooral het moment net na het middaguur.

Voor dieselrijders is het beeld overigens anders. Diesel kost gemiddeld €2,55 per liter in Nederland, €2,46 in Duitsland en €2,47 in België. Het prijsverschil is veel kleiner, en het Belgische voordeel verdwijnt bij diesel vrijwel geheel. De grote besparing zit nu bij benzine.

Het verschil tussen Nederland en België is de afgelopen maanden verder opgelopen. Wie in de grensstreek woont en standaard de Duitse grens oversteekt voor goedkope benzine, doet er goed aan de routeplanner op België te zetten.