Eis acht jaar cel en tbs voor fatale aanval met machete Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 20-jarige Tashyke L. voor het doden van de 22-jarige Richairo Mariën uit Helmond. L. ging het slachtoffer op 29 maart vorig jaar te lijf met een machete, op de Korte Lijnbaan in het centrum van Rotterdam. "In blinde woede", aldus het OM.

Mariën werd op klaarlichte dag in de drukbezochte straat ruim vijftien keer gestoken, gesneden en geslagen met het "grote, vlijmscherpe mes". Hij bezweek diezelfde avond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie kon L. kort na het incident aanhouden in de buurt van de plek van het misdrijf.

De verdachte, afkomstig uit Spijkenisse, zegt dat hij tijdens de confrontatie bang was dat het slachtoffer hem zou neerschieten. Mariën was ongewapend. Volgens het OM was er geen sprake van dreiging in de richting van L. "Het is de verdachte geweest die de aanval heeft ingezet", aldus de officier van justitie.

Slachtoffer en verdachte waren sinds enige tijd bevriend met elkaar. Ze zouden ruzie hebben gehad over kleding die L. van het slachtoffer had geleend en niet teruggaf.