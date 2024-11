Ondernemersvereniging ziet faillissementen voorlopig nog stijgen

DEN HAAG (ANP) - Na de recente faillissementsgolf verwacht Erik Ziengs, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), dat de komende tijd nog veel meer detailhandelsbedrijven en horecazaken verdwijnen. "Het gaat achter elkaar door. Het verontrust mij enorm. Iedere keer verdwijnen er beeldbepalende winkels en vaak worden die vierkante meters niet meer opgevuld", zegt Ziengs.

Woensdag werd cosmeticawinkelketen The Body Shop failliet verklaard. Een dag eerder had Stella Fietsen uitstel van betaling aangevraagd, na jaren van oplopende verliezen. Maandag was het de beurt aan winkelketen Blokker, dat eveneens uitstel van betaling aanvroeg.

De voorzitter van de ondernemersvereniging denkt dat veel bedrijven financieel niet meer overleven door coronaschulden. "Ze hebben geen geld om deze uitgestelde belastingschulden af te lossen of om nog te investeren. En dan is de eenvoudigste manier om de stekker eruit te trekken. Zo ben je gelijk van al die schulden af", zegt de ONL-voorzitter. "En hopelijk kan er dan weer een doorstart plaatsvinden."

Veel bedrijven maakten tijdens de coronaperiode gebruik van de mogelijkheid om de loonbelasting en btw die zij moesten afdragen uit te stellen. Deze uitgestelde betalingen moeten echter binnen vijf jaar terugbetaald worden. "Maar ondernemers hadden ook te maken met een loonkostenexplosie, een energiecrisis, een personeelstekort en forse huurverhogingen. Ze kunnen de bedragen niet meer ophoesten en worden moedeloos, waardoor vaak niets anders overblijft dan het bedrijf te beëindigen."