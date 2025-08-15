ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eis half jaar cel voor misbruik meisje door toneeljuf

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 12:44
anp150825120 1
ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag bij de rechtbank in Arnhem een half jaar cel geëist tegen een 42-jarige vrouw uit Kerkdriel, die tussen 2004 en 2010 als toneeljuf een leerlinge meermalen seksueel zou hebben misbruikt. Het misbruik zou onderdeel zijn geweest van een toneelspel dat was bedacht door de verdachte. Zij gaf toe dat zij in haar scripts te ver is gegaan door er "seksuele lading" aan te geven, maar ontkent het misbruik.
Verdachte Henriëtte B. gaf haar toneellessen thuis en deze gingen vaak gepaard met logeerpartijen in haar appartement. Ze had vooral meisjes als leerling en nam zelf deel aan het door haar bedachte toneelspel. B. had altijd een mannenrol die volgens de officier van justitie "was gekoppeld aan die van het slachtoffer".
Het slachtoffer was 10 jaar oud toen het misbruik begon. Zij deed enkele jaren geleden aangifte. In een uitvoerige verklaring beschreef zij voor de rechtbank de enorme impact die de gebeurtenissen op haar leven hebben gehad.
Vorig artikel

President Polen laakt 'schandalig' spandoek supporters club Haifa

Volgend artikel

Wielerploeg Soudal Quick-Step haalt ook Cras en Van den Bossche

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

ANP-532158398

Onderzoek toont aan: ADHD heeft grote evolutionaire voordelen

shutterstock_2478162053

Hoe onzekere mensen anderen (jou) kleiner proberen te maken