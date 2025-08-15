ECONOMIE
President Polen laakt 'schandalig' spandoek supporters club Haifa

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 12:38
anp150825118 1
WARSCHAU (ANP/DPA) - De Poolse president Karol Nawrocki heeft woedend gereageerd op een spandoek van Israëlische supporters tijdens een voetbalwedstrijd van hun club Maccabi Haifa tegen een Poolse club. Het was volgens de president "een schandalig spandoek dat de nagedachtenis beledigt van alle Poolse burgers en andere slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen".
Het Israëlische Maccabi Haifa speelde tijdens een wedstrijd in Hongarije tegen Rakow Czestochowa. Supporters ontvouwden een spandoek met de tekst: Moordenaars sinds 1939. Het was kennelijk een suggestie dat Polen een grote rol hebben gespeeld bij de Jodenvervolging.
Na de Duitse inval in 1939 is Polen voor een groot deel verwoest en zijn zeker 5 miljoen mensen gedood, onder wie naar schatting 3 miljoen Joden. De Israëlische ambassade in Polen heeft "het afgrijselijke gedrag van een aantal fans" veroordeeld.
De wedstrijd werd in verband met de toestand in het Midden-Oosten in Hongarije en niet in Israël gespeeld.
