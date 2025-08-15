Wielerploeg Soudal Quick-Step haalt ook Cras en Van den Bossche

BRUSSEL (ANP) - Wielerploeg Soudal Quick-Step heeft Steff Cras en Fabio Van den Bossche vastgelegd. De twee Belgen tekenden contracten vanaf komend jaar tot het einde van 2027.

Cras (29) staat op dit moment nog onder contract bij Team TotalEnergies. De klimmer reed onder meer vier keer de Vuelta en vier keer de Tour de France. In de laatste editie van de Ronde van Frankrijk gaf hij op. Van den Bossche (24) komt over van Alpecin-Deceuninck.

Eerder haalde Soudal Quick-Step al de Nederlander Dylan van Baarle, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Planckaert en de Italiaan Alberto Dainese.