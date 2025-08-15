ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielerploeg Soudal Quick-Step haalt ook Cras en Van den Bossche

Sport
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 12:45
anp150825121 1
BRUSSEL (ANP) - Wielerploeg Soudal Quick-Step heeft Steff Cras en Fabio Van den Bossche vastgelegd. De twee Belgen tekenden contracten vanaf komend jaar tot het einde van 2027.
Cras (29) staat op dit moment nog onder contract bij Team TotalEnergies. De klimmer reed onder meer vier keer de Vuelta en vier keer de Tour de France. In de laatste editie van de Ronde van Frankrijk gaf hij op. Van den Bossche (24) komt over van Alpecin-Deceuninck.
Eerder haalde Soudal Quick-Step al de Nederlander Dylan van Baarle, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Planckaert en de Italiaan Alberto Dainese.
Vorig artikel

Eis half jaar cel voor misbruik meisje door toneeljuf

Volgend artikel

Je familie kan ook té close zijn: als liefde begint te voelen als controle

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

ANP-532158398

Onderzoek toont aan: ADHD heeft grote evolutionaire voordelen

shutterstock_2478162053

Hoe onzekere mensen anderen (jou) kleiner proberen te maken