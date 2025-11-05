ECONOMIE
Eis van 16 jaar cel voor doodsteken vriendin in woning Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 15:12
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag zestien jaar cel geëist tegen de 50-jarige José van der W. voor het doden van zijn vriendin in mei vorig jaar. Het lichaam van de 56-jarige Bulgaarse werd door de politie gevonden in haar woning aan de Nieuwendijk in de Amsterdamse binnenstad, na een tip van een buurman.
De vrouw is vermoedelijk in de nacht van 3 op 4 mei 2024 om het leven gebracht. Zij was tien keer gestoken. "Het slachtoffer is buitengewoon gewelddadig om het leven gebracht", zei de officier van justitie. Ze neemt het Van der W. kwalijk dat hij haar geen hulp heeft geboden. "Hij heeft haar laten sterven, daarna heeft hij zich alleen drukgemaakt over hoe hij zijn straf kon ontlopen."
De verdachte was die nacht enkele uren bij het slachtoffer op bezoek. Van der W. is op 5 mei vorig jaar aangehouden. Hij ontkent iedere betrokkenheid. "Ik ben niet schuldig aan haar dood", zei hij tijdens de zitting in de Amsterdamse rechtbank.
