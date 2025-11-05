Onderzoek: saneren stikstofuitstoters ontwrichtend voor economie

DEN HAAG (ANP) - Het saneren van alle grote uitstoters in de landbouw en industrie totdat het stikstofdoel in 2030 is bereikt, kan zorgen voor 'economische ontwrichting' in die sectoren. Dat staat in een onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van Landbouw. Het saneren van de zogenoemde 'piekbelasters' kost de overheid eenmalig bijna 11 miljard euro.

Het ministerie wilde weten wat de sociaal-economische en ecologische impact is van verschillende mogelijkheden om het stikstofdoel te halen. De hoeveelheid natuur waar stikstof schade veroorzaakt, moet gehalveerd zijn ten opzichte van 2019. Dit doel moet Nederland halen in 2030, heeft de rechter in januari bekrachtigd in de zaak die Greenpeace aanspande.

Ruim 16.000 boeren en 171 industriële bedrijven zullen de impact van dit beleid merken, zien de onderzoekers. In de industrie gaat het om meer dan 55.000 werknemers.