Wilders kreeg meer stemmen dan Jetten bij Kamerverkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders heeft als lijsttrekker van de PVV meer stemmen gekregen dan D66-voorman Rob Jetten, ook al werd D66 de grootste partij. Wilders kreeg bij de verkiezingen vorige week ruim 1,66 miljoen stemmen, Jetten iets meer dan 1,2 miljoen stemmen. Ook Henri Bontenbal (CDA) kreeg de steun van meer dan 1 miljoen kiezers.

Wilders is de grootste stemmentrekker onder de lijsttrekkers. Bijna 95 procent van de PVV-kiezers stemde op hem. Wilders is het enige lid van de PVV en fungeert altijd als boegbeeld. Jetten kreeg bijna 68 procent van de D66-stemmen.

De cijfers zijn gebaseerd op de uitslagen van negentien van de twintig kieskringen en het nationaal briefstembureau, dat de stemmen van Nederlanders in het buitenland heeft geteld. Alleen de definitieve uitslag van de kieskring Bonaire ontbreekt nog. Daaronder vallen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De drie bijzondere gemeenten hebben samen ruim 18.000 kiesgerechtigden. Volgens de voorlopige uitslagen hebben ongeveer 3800 van hen een stem uitgebracht. De Kiesraad stelt vrijdag de definitieve uitslag vast.

Frans Timmermans

Bij de vorige Kamerverkiezingen, in 2023, had Wilders ruim 2,2 miljoen stemmen gekregen en Rob Jetten 437.000. Dat betekent dat het aantal stemmen voor Wilders met 25 procent is gedaald, terwijl dat bij Jetten met 176 procent is toegenomen.

Vier lijsttrekkers van partijen in de Tweede Kamer kregen minder dan de helft van de stemmen van hun partij. Onder hen is Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. Hij kreeg ongeveer 520.000 stemmen, de andere kandidaten van GroenLinks-PvdA samen bijna 832.000. Dat betekent dat ruim 38 procent van de mensen die de partij uitkozen op Timmermans stemde en bijna 62 procent op een ander. Na de exitpolls - waarin zijn partij vijf zetels verloor - kondigde Timmermans zijn afscheid aan.

Caroline van der Plas

Ook Dilan Yeşilgöz kreeg minder dan de helft van de stemmen van haar partij, de VVD. Ruim 690.000 mensen brachten hun stem op haar uit, ruim 814.000 mensen stemden op de kandidaten die lager op de VVD-lijst stonden. Nummer vier Vincent Karremans ontving ruim 329.000 stemmen, nummer drie Ruben Brekelmans bijna 167.000. Zij zijn de populairste niet-lijsttrekkers bij de verkiezingen.

Bijna 44 procent van de BBB-kiezers stemde woensdag op Caroline van der Plas, bijna 40 procent op nummer twee Mona Keijzer. Laurens Dassen kreeg zo'n 47 procent van de Volt-stemmen.