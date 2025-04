Eisen tot zes jaar voor verminking vrouw met zwavelzuur Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam zes jaar cel geëist tegen een 21-jarige man die in mei 2023 een vrouw zwavelzuur in het gezicht zou hebben gespoten. De aanval vond volkomen onverwacht plaats op straat, op het Zaailand in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord. De vrouw liep ernstige brandwonden op en is voor het leven verminkt.

Tegen een 20-jarige man, José S.B., die de vrouw voor de aanval achtervolgde en haar positie telefonisch doorgaf aan zijn medeverdachte eiste de officier van justitie vier jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Hoofdverdachte Amory C.J. ontkent iedere betrokkenheid. S.B. heeft hem aangewezen als de man die het zuur heeft gespoten. Beiden werden in september 2023 opgepakt.

Het motief voor de aanval is onduidelijk gebleven. Volgens justitie gaat het om "een aangenomen opdracht", van een onbekend gebleven opdrachtgever. C.J. zou 450 euro voor zijn actie hebben gekregen.