TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn mogelijke opvolger Gadi Eisenkot hebben zondag in een gesprek geprobeerd hun "diepgaande meningsverschillen" te overbruggen. Dat melden hun partijen Likoed en Yashar in een gezamenlijke verklaring. Volgens Israëlische media heeft het gesprek niet tot een doorbraak geleid.

"Het was een zakelijk gesprek, waarin beide partijen probeerden de diepgaande meningsverschillen te overbruggen", aldus de verklaring.

Eisenkot wil nu eerst verder praten met de partijen waarmee hij een blok heeft gevormd, schrijven Times of Israel en Haaretz. Eisenkot zou Netanyahu hebben verteld dat hij eventueel kan aanhaken nadat er een regering is gevormd.

Netanyahu stelde zaterdag aan Eisenkot voor om samen een "regering van nationale eenheid" te vormen waarin ze afwisselend premier zouden zijn, met Eisenkot als eerste. Eisenkot nodigde Netanyahu daarop uit voor een gesprek, om te zien hoe serieus zijn voorstel was.