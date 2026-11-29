CHESTE (ANP) - Motorcoureur Raúl Fernandez heeft de laatste race van het jaar in de MotoGP, de Grote Prijs van Valencia, gewonnen. De Spanjaard versloeg zijn landgenoot, wereldkampioen Marc Márquez, die vrijdag zijn vertrek uit de MotoGP aankondigde. Pedro Acosta werd derde en maakte het Spaanse podium in Valencia compleet.

Márquez, die op een gouden motor afscheid nam, had zijn achtste wereldtitel in de MotoGP al een week eerder veiliggesteld. Achter Márquez besliste de Italiaan Marco Bezzecchi de strijd om plek 2 in het wereldkampioenschap in zijn voordeel. Hij werd vierde en bleef daarmee zijn Spaanse teamgenoot Jorge Martín voor. Bezzecchi en Martín bezorgden Aprilia de constructeurstitel. De Italiaanse fabrikant bleef Ducati, het team van Márquez, met 16 punten voor.