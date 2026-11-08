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Eisenkot: partij Netanyahu mag meeregeren met mij als premier

Samenleving
door anp
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JERUZALEM (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische oppositieleider Gadi Eisenkot, die na de verkiezingen van eind oktober een nieuwe Israëlische regering mag proberen te vormen, heeft de deur opengezet voor de Likoed-partij van de huidige premier Benjamin Netanyahu. Voorwaarde is wel dat Eisenkot zelf premier wordt van een dergelijke regering.
Zelfs de partij van de uiterst rechtse minister van Financiën, Bezalel Smotrich, mag wat Eisenkot betreft toetreden tot zijn regering. "Als leden van Likoed en de Religieus-Zionistische Partij menen dat dit een tijd is voor eenheid, zoals ze tegen de president hebben gezegd, dan zie ik geen reden waarom zij een regering onder mijn leiderschap niet zouden steunen", aldus Eisenkot.
Het is onwaarschijnlijk dat Netanyahu zelf zitting zou nemen in een door Eisenkot geleide regering.
Zaterdag wees de Israëlische president Isaac Herzog Eisenkot aan om als eerste te proberen een regeringscoalitie te vormen. Zondag volgde zijn formele aanstelling tijdens een officiële ceremonie in de residentie van de president in Jeruzalem.
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