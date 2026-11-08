Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belg Nys wint voor tweede keer EK veldrijden, Nieuwenhuis vierde

Sport
door anp
anp081126097 1
Volg ons op Google Nieuws
ZEDDAM (ANP) - De Belgische veldrijder Thibau Nys is voor de tweede keer in zijn carrière Europees kampioen geworden. In Zeddam bleef hij na negen ronden zijn landgenoot Joran Wyseure voor. Niels Vandeputte maakte het Belgische podium compleet.
Lokale favoriet Joris Nieuwenhuis greep net naast de medailles. De 30-jarige veldrijder uit Zelhem eindigde als beste Nederlander op de vierde plaats.
In de vierde ronde plaatste Nys zijn versnelling en sloeg een gat. Wyseure ging alleen achter Nys aan. Ook de Zwitser Kevin Kuhn kwam nog dichtbij, maar moest de twee Belgen laten gaan.
Slotronde
In de slotronde hadden Nys en Wyseure ongeveer 10 seconden voorsprong op een groepje van vier renners, met daarbij Nieuwenhuis. Nys pakte bovenaan de trap van 99 treden een kleine voorsprong op Wyseure en gaf die niet meer weg. Nieuwenhuis draaide als eerste van de vier achtervolgers het asfalt op, maar werd nog voorbijgereden door Vandeputte.
Nys won het EK in 2024 ook al. Afgelopen jaar moest hij de titel laten aan zijn landgenoot Toon Aerts en werd hij zelf tweede. Aerts ontbrak op dit EK.
loading

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

b4bfa66c-89a7-433f-b38c-0257e12bebc5

Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Krijg je in 2027 tot 25 procent meer pensioen? Geef het niet meteen allemaal uit, want daarna kan je uitkering jaren achterblijven

salariskoopkracht_header_v2_ai

Waar je salaris het meest waard is: Koeweit wint, Nederland twaalfde

IMG_5305

Infomedics-nota van €295 in je mail, te betalen vóór 14 november? Betaal niet voordat je dit kenmerk hebt gecheckt

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Waarom betaalt een Belg betaalt omgerekend €1,05 per kuub gas, een Duitser €1,37 en jij ook na de daling van deze week nog €1,84

Loading