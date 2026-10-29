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El País: nog 53 gewonden in ziekenhuizen Spanje na treinongeluk

Samenleving
door anp
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URDA (ANP) - Nog 53 mensen liggen in ziekenhuizen in Spanje na het dodelijke treinongeluk ten zuiden van Madrid op woensdagochtend, meldt de Spaanse krant El País. 56 mensen zijn inmiddels ontslagen uit ziekenhuizen.
Het treinongeval gebeurde woensdagochtend op het traject Madrid-Sevilla, nabij Urda. Een hogesnelheidstrein reed in op een trein die stilstond vanwege een seinstoring. Ten minste 68 mensen kwamen om bij het ongeluk.
Volgens minister van Transport Óscar Puente mocht de hogesnelheidstrein vermoedelijk doorrijden door een menselijke fout. Op geluidsopnames is te horen dat de verkeersleiding de trein toestemming gaf om weer met normale snelheid te gaan rijden. Terwijl er nog een trein stilstond op het spoor. Het lukte die machinist nog niet om de trein opnieuw op te starten.
Honderden mensen demonstreerden woensdag voor het ministerie van Transport om het ongeluk. Ze eisten het aftreden van Puente. Het is het tweede dodelijke treinongeluk in Spanje in een jaar tijd.
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