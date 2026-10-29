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Trump ontkent dat Vance met Iran praat over onderhandelingen

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft contact gezocht met de Iraanse veiligheidschef. Volgens The Wall Street Journal was dat om de vredesbesprekingen nieuw leven in te proberen te blazen. President Donald Trump bevestigt het contact, maar zegt dat Iran hulp nodig heeft met medische voorraden en ontkent dat er onderhandelingen zijn.
Volgens de krant stuurde Vance een brief op instructie van president Trump. Daaropvolgende gesprekken zouden gericht zijn geweest op mogelijke onderhandelingen. De poging is bedoeld om een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran te voorkomen, aldus de krant. Trump zou militaire actie overwegen.
Toen Trump hiernaar gevraagd werd door verslaggevers, ontkende hij dat de gesprekken daarover gaan. "Het komt er in feite op neer dat er voorraden worden binnengebracht om mensen te helpen die ziek zijn", zei hij.
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