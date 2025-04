El Salvador wil gedeporteerden uit VS ruilen met Venezuela

SAN SALVADOR (ANP/RTR) - De president van El Salvador, Nayib Bukele, stelde zondag voor om 252 uit de VS gedeporteerde Venezolanen, die in zijn land gevangen zitten, naar Venezuela te sturen in ruil voor het opnemen van "politieke gevangenen" die door Venezuela worden vastgehouden.

In een bericht op X vroeg Bukele de Venezolaanse president Nicolás Maduro om de politieke gevangenen uit te leveren. Onder deze gevangenen zijn onder andere een journalist, een mensenrechtenadvocaat en de moeder van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado. Ook werden bijna vijftig gedetineerden van andere nationaliteiten genoemd, waaronder Amerikaanse, Duitse en Franse burgers.

Onduidelijk is of Bukele van plan is de politieke gevangenen ook op te sluiten in zijn land. Het voorstel zou volgens de Salvadoraanse president formeel via diplomatieke kanalen aan de Venezolaanse regering worden gepresenteerd.

Vorige maand deporteerde de regering-Trump minstens tweehonderd Venezolanen uit de Verenigde Staten naar El Salvador, op beschuldiging van deelname aan criminele organisaties. De VS betaalt El Salvador om de Venezolanen vast te houden op grond van een overeenkomst die minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft gesloten met Bukele.