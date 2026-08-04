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Waterschap sluit Muidertrekvaart om zout water tegen te houden

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 1:16
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AMSTERDAM (ANP) - Vanwege de droogte wordt de Muidertrekvaart vanaf vrijdag afgesloten. Dat laat waterschap Amstel, Gooi en Vecht weten.
De Muidertrekvaart ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Muiden. De toegang vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal wordt met een tijdelijke damwand afgesloten. Het waterschap hoopt zo te voorkomen dat zout water richting kwetsbare natuurgebieden stroomt.
Het waterschap plaatst verder noodpompen bij Muiden om zoet water uit het Markermeer via de Vecht naar natuur- en landbouwgebieden te krijgen. Ook denkt het erover na om de Noordersluis in Weesp af te sluiten.
"Het is al geruime tijd droog en voorlopig blijft dat zo. Daarom nemen we aanvullende maatregelen om ons gebied en de natuur zo goed mogelijk te beschermen", zegt dijkgraaf Joyce Sylvester. "Ik begrijp dat sommige maatregelen gevolgen kunnen hebben voor mensen die recreëren op of in het water. We hebben elkaar nu hard nodig om ervoor te zorgen dat ons watersysteem goed kan blijven functioneren. Ik wil iedereen dan ook oproepen om zo zuinig mogelijk met water om te gaan."
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