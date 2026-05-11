Elf aanhoudingen na ongeregeldheden rond NAC - Heerenveen

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 14:53
BREDA (ANP) - Elf mensen zijn zondag aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde rond de gestaakte eredivisiewedstrijd NAC - Heerenveen in Breda, meldt de politie maandag. Het gaat om verschillende vergrijpen, zoals het afsteken van vuurwerk, het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het verstoren van de openbare orde en huisvredebreuk.
De wedstrijd werd, na vele incidenten, een kleine 10 minuten voor het einde op last van de Bredase driehoek door scheidsrechter Sander van der Eijk gestaakt, nadat aanhangers van NAC opnieuw vuurwerk op het veld hadden gegooid. De politie kreeg naar eigen zeggen al voor de wedstrijd signalen dat mensen eropuit waren de wedstrijd te verstoren en was daarom uit voorzorg met veel agenten aanwezig in het Rat Verlegh Stadion.
De aanhoudingen gebeurden zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Een van de arrestanten was iemand met een stadionverbod die desondanks het stadion was binnengedrongen.
