EU-landen eens over sancties gewelddadige Israëlische kolonisten

BRUSSEL (ANP) - Alle 27 EU-landen zijn het maandag eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. Dat meldt EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Péter Magyar is dat veto opgeheven.

Het gaat om een politiek akkoord van de ministers van Buitenlandse Zaken. Voordat de sancties officieel van kracht worden, moeten de wetteksten ervan nog worden goedgekeurd door ambtenaren die EU-landen vertegenwoordigen.