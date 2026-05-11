EU-landen eens over sancties gewelddadige Israëlische kolonisten

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 15:01
BRUSSEL (ANP) - Alle 27 EU-landen zijn het maandag eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. Dat meldt EU-buitenlandchef Kaja Kallas op X. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Péter Magyar is dat veto opgeheven.
Het gaat om een politiek akkoord van de ministers van Buitenlandse Zaken. Voordat de sancties officieel van kracht worden, moeten de wetteksten ervan nog worden goedgekeurd door ambtenaren die EU-landen vertegenwoordigen.
