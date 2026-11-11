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Elf Democraten misten stemming over afzetprocedure Hegseth

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - Elf Democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden misten dinsdag de stemming die een afzettingsprocedure tegen minister van Defensie Pete Hegseth verhinderde. Dat melden Amerikaanse media, waaronder CNN.
Met 211 tegen 204 stemmen nam het Huis een motie aan om de aanklachten voor een afzettingsprocedure door te verwijzen naar de door Republikeinen geleide juridische commissie. Hiermee werd het initiatief van de Republikeinse afgevaardigde Thomas Massie om Hegseth af te zetten effectief gestopt.
De stemming verliep vrijwel volledig langs partijlijnen. Alleen Massie stemde samen met de Democraten tegen. Maar als de elf afwezige Democraten ook hadden tegengestemd, dan was de afzettingsprocedure tegen Hegseth niet van de baan geweest (211-215). Na afloop was er onder de Democraten kritiek op hun leider in het Huis, Hakeem Jeffries: hij had ervoor moeten zorgen dat zijn hele fractie meestemde.
Onder de afwezige Democraten was voormalig Huisvoorzitter Nancy Pelosi. Zij was vlak voor de stemming naar haar thuisstad San Francisco gevlogen om een onderscheiding te ontvangen voor haar werk ten gunste van oud-militairen. Andere Democraten gaven aan dat ze vastzaten in het verkeer en daardoor de stemming hadden gemist. Ook zeven Republikeinen waren afwezig bij de stemming.
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