Elf doden bij crash vliegtuigje bij Nancy

NANCY (ANP) - In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk is kort na het opstijgen een vliegtuigje neergestort en daarbij zijn elf doden gevallen volgens de autoriteiten. Plaatselijke media meldden dat in het toestel een groep parachutespringers zat. Het gaat om vijf instructeurs, vijf leerlingen en de piloot.

De voorzitter van een plaatselijke vereniging van verpleegkundigen zei dat in het vliegtuig een groep verplegers zat die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. De crash was vlak bij een vliegveld in Tomblaine ten oosten van het centrum van Nancy. In de omgeving van de plaats van de crash viel de stroom uit volgens de krant L'Est Républicain. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez gaat naar Tomblaine toe.

Het neergestorte vliegtuig was een in Duitsland geregistreerd toestel en was een Pilatus van de gelijknamige Zwitserse fabriek. De Pilatus wordt vaak gebruikt bij parachutespringen. Naar de oorzaak en toedracht wordt een onderzoek ingesteld.