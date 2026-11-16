Elf doden door brand op Thais vakantie-eiland Phuket

PHUKET (ANP/AFP) - Door een brand in een pand op het Thaise vakantie-eiland Phuket zijn zeker elf mensen omgekomen en zestien mensen gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie.

De brand brak maandag rond 03.30 uur (lokale tijd) uit in een gebouw van vier verdiepingen in Patong, de belangrijkste badplaats aan de westkust van Phuket. In het pand waren een restaurant en huuraccommodaties gevestigd.

Onder de doden zijn Thai en mensen uit Myanmar. De gewonden zijn in het ziekenhuis behandeld omdat ze rook hadden ingeademd of verwondingen door glasscherven hadden opgelopen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Thailand wordt vaker getroffen door dodelijke branden in uitgaansgelegenheden. In juli kwamen ongeveer veertig mensen om bij een brand in een drukbezochte bar in Bangkok. Die ontstond volgens de autoriteiten door kortsluiting.