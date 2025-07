Elf doden door noodweer in Zuid-Korea

SEOUL (ANP/AFP) - Het noodweer dat al dagen over Zuid-Korea trekt, heeft zondag een elfde slachtoffer geëist. Een 70-jarige vrouw kwam om toen haar huis instortte door een aardverschuiving.

De afgelopen dagen kampte vooral het zuiden van het land met hevige stortbuien, inmiddels hebben die het noorden bereikt. In het zuiden en centrale deel van het land werden eerder acht vermisten geregistreerd, zondag kwamen daar nog vier bij in de noordwestelijke provincie Gyeonggi.

Moessonregen is in Zuid-Korea gebruikelijk in juli, maar deze week bereikte de neerslag in het zuiden van het land recordhoogtes.