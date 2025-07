Het is in Frankrijk begonnen. Daar wil de regering een paar vrije dagen afschaffen, om daarmee de verhoging van de defensiebegroting deels te bekostigen. Dat heeft ook andere regeringen op een idee gebracht. Maar hoeveel vrije dagen hebben wij eigenlijk en hoeveel is dat in andere landen?

Wettelijke Feestdagen per Europees Land (volledige vrije dagen)

In onderstaande tabel zie je het aantal officiële feestdagen in 2025 waarop het hele land vrij is (niet-werkdagen) per Europees land. Er zijn kleine verschillen tussen bronnen en elk land kent eigen uitzonderingen; regionale feestdagen tellen niet mee, alleen de nationale/countrywide dagen waarop niemand verplicht hoeft te werken worden geteld.

Land Aantal wettelijke feestdagen Finland 15 Slowakije 15 Spanje 14 Griekenland 12 Denemarken 11 Frankrijk 11 Zweden 11 Italië 11 Portugal 10 België 10 Luxemburg 10 Oostenrijk 10 Malta 10 Cyprus 10 Hongarije 10 Slovenië 10 Polen 10 Tsjechië 10 Kroatië 10 Roemenië 10 Duitsland 9 Ierland 9 Estland 9 Nederland 8–9* Verenigd Koninkrijk 8 Bulgarije 8–9 Letland 12 Litouwen 13 Noorwegen 10 Zwitserland 8–10** IJsland 12

In West-Europa hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk structureel de minste wettelijke (niet-werk) feestdagen, terwijl Noord- en Oost-Europese landen als Finland, Slowakije en Letland ruim boven het gemiddelde score

Nederland en het VK hebben in sommige jaren uitzonderingen, bijvoorbeeld omdat Bevrijdingsdag slechts 1x per vijf jaar voor iedereen vrij is.

In Zwitserland gelden federale feestdagen, sommige kantons hebben er meer.

Belangrijke opmerkingen