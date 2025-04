Elisabeth met zes prijzen grote winnaar bij Musical Awards

LEUSDEN (ANP) - Elisabeth is met zes prijzen de grote winnaar van de Musical Awards 2025 geworden. De productie over de Oostenrijkse keizerin won onder meer de award voor beste grote musical, beste bijrol en aanstormend talent. Elisabeth was in totaal twaalf keer genomineerd, Frozen, Moulin Rouge! De Musical en Onze Jordaan hadden ieder tien nominaties.

Vajèn van den Bosch won voor haar rol als Elsa in Frozen de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical. In de categorie voor de mannen ging de award naar Martijn Noort, die de hoofdrol speelt in Moulin Rouge!. Channah Hewitt won de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical (Josephine B.) en Timo Tembuyser won die voor beste mannelijke hoofdrol in The Last Five Years. De beste bijrollen waren voor Ann Van den Broeck (Elisabeth) en Darren van der Lek (Shrek).

Diederik Ebbinge won de Musical Award voor beste regie met zijn productie Onze Jordaan en Moulin Rouge! De Musical won de prijzen voor beste ensemble, beste choreografie en beste decor. De prijs voor beste kleine musical was voor Josephine B., over het leven van de Franse zangeres en activiste Josephine Baker. Onze Jordaan won verder ook beste geluidsontwerp en beste oorspronkelijke Nederlandse musical.

De publieksprijs voor beste musical ging naar 40-45, De Musical en Belle en het Beest werd door het publiek verkozen tot beste familiemusical. In totaal werden in twintig categorieën een Musical Award uitgereikt.