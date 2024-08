Elon Musk beledigt EU-beleidschef na waarschuwing interview Trump

BRUSSEL (ANP) - Eigenaar van X Elon Musk heeft de Europese commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton beledigd nadat die hem waarschuwde dat zijn aanstaande interview met Donald Trump geen gevaarlijke inhoud mag verspreiden.

EU-commissaris Breton waarschuwde Musk maandagmiddag in een open brief op X over de verspreiding van "inhoud die haat, wanorde, aanzetten tot geweld of bepaalde gevallen van desinformatie bevordert". Boetes voor het overtreden van die regels kunnen oplopen tot zes procent van de jaarlijkse omzet van een bedrijf.

"Met een groot publiek komt grote verantwoordelijkheid", schreef Breton op X, onder verwijzing naar de recente rellen in het Verenigd Koninkrijk die begonnen na een dodelijke mesaanval op kinderen in Southport. In de nasleep ging op platforms zoals X veel nepnieuws over de identiteit van de dader rond.

Musk reageerde op Breton met een meme uit de film Tropic Thunder uit 2008, waarin een acteur schreeuwt: "Take a big step back and literally fuck your own face" (neem een grote stap terug en neuk letterlijk je eigen gezicht).

Ook X-CEO Linda Yaccarino reageerde via haar platform op de brief van Breton: "Dit is een ongekende poging om een Europese wet uit te breiden naar politieke activiteiten in de VS. Het is ook neerbuigend tegenover Europese burgers, aangezien wordt gesuggereerd dat zij niet in staat zijn om naar een gesprek te luisteren en er hun eigen conclusies uit te trekken."