AUSTIN (ANP/RTR) - Het satellietbedrijf Starlink van Elon Musk kampt met een wereldwijde storing. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt via sociale media. Musk zegt dat het probleem snel verholpen wordt. Waardoor de storing is veroorzaakt, is nog niet bekend.

De krijgsmacht in Oekraïne maakt gebruik van internet via Starlink bij de gevechten aan het front met Rusland. Op sociale media gaan berichten rond dat de Oekraïense strijdkrachten ook last hebben van de storing.