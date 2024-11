Emiraten arresteren drie verdachten van moord Israëlische rabbijn

ABU DHABI (ANP/AFP) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben drie verdachten gearresteerd voor de moord op een Israëlisch-Moldavische rabbijn, meldt het persbureau van de Golfstaat. De autoriteiten van de VAE en Israël hebben niet gezegd wie er bij de moord betrokken was of wat het motief zou kunnen zijn geweest.

Zvi Kogan, een rabbijn die werkte voor de orthodox-joodse organisatie Chabad in de VAE, werd sinds donderdag vermist in Dubai. Kogans lichaam werd gevonden in de plaats Al Ain, die grenst aan Oman, hoewel het niet duidelijk is of hij daar ook is vermoord.

Kogan werkte als rabbijn, of joodse geleerde, in het Midden-Oosterse land voor een orthodox-joodse groep, die daar joodse inwoners en bezoekers ondersteunt.