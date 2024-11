Zuid-Afrikaanse schrijver Breytenbach (85) overleden

PARIJS (ANP/AFP) - De Zuid-Afrikaanse schrijver en anti-apartheidsactivist Breyten Breytenbach is zondag op 85-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie bekendgemaakt in een bericht op Facebook. Breytenbach was een van de invloedrijkste stemmen tegen het apartheidssysteem.

Gedurende zijn leven publiceerde hij ongeveer vijftig boeken, waaronder De ware bekentenissen van een witte terrorist, en talrijke dichtbundels, voornamelijk geschreven in zijn moedertaal Afrikaans.

Breytenbach werd in 1939 geboren in Bonnievale in de provincie West-Kaap. Hij verliet zijn geboorteland Zuid-Afrika in de vroege jaren zestig om zich te vestigen in Parijs. Hij trouwde er met een Vietnamese vrouw. Door het verbod op huwelijken tussen mensen van verschillende rassen kon hij niet terugkeren naar Zuid-Afrika. Toen hij dit toch deed in 1975 werd hij gearresteerd.

Hij bracht zeven jaar door in de gevangenis in Zuid-Afrika, waarvan twee jaar in eenzame opsluiting. De Franse president François Mitterrand hielp hem in 1982 vrij te krijgen. Breytenbach keerde terug naar Frankrijk. Hij bleef daar de rest van zijn leven wonen, maar zou regelmatig terugreizen naar Zuid-Afrika.