Energiearmoede gelijk gebleven, huishoudens komen wel meer tekort

DEN HAAG (ANP) - Het aantal huishoudens dat moeite had met het betalen van de energierekening is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat stellen onderzoeksinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een voorlopige schatting. Ruim een half miljoen huishoudens hadden afgelopen jaar een laag inkomen in combinatie met hoge energiekosten of een slecht te verwarmen woning. Het bedrag dat deze huishoudens tekortkomen is het afgelopen jaar toegenomen.

"We zien dat de groep mensen met een laag inkomen wat is gedaald. Maar daar staat tegenover dat de energiekosten wel omhoog zijn gegaan. Die effecten heffen elkaar min of meer op", legt hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen uit. Nadat in 2024 financiële steunmaatregelen werden stopgezet, nam het aantal huishoudens dat last heeft van energiearmoede toe tot 6 procent van alle huishoudens. Dat percentage is vorig jaar gelijk gebleven. Met de steunmaatregelen werden huishoudens in 2022 en 2023 geholpen vanwege de energiecrisis door de Russische inval in Oekraïne.

Ook dit jaar stijgen de energieprijzen door een oorlog. "We zien dat effect wel in de prijs van diesel en benzine, maar nog niet in de energieprijzen van huishoudens", stelt Van Mulligen. Volgens hem is het effect op de prijs van gas en elektriciteit voor de consument in het afgelopen halfjaar beperkt geweest. "Dat kan komen omdat mensen een vast contract hebben, maar dat is geen garantie voor de tweede helft van het jaar", stelt hij. "Tot nu toe lijkt de impact aanzienlijk kleiner dan in 2022."

Huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten komen gemiddeld 624 euro per jaar tekort. In 2024 was dat 577 euro. Deze betaalbaarheidskloof is het grootst voor huishoudens met energiearmoede in een koopwoning of een slecht te verwarmen woning.

Om de energiearme huishoudens in 2025 uit energiearmoede te helpen, was circa 256 miljoen euro nodig geweest, stellen TNO en het CBS. In hoeverre het Noodfonds Energie, waarin zo'n 200 miljoen euro zit, gaat helpen, kan onderzoekster Anika Batenburg van TNO niet zeggen. "Dat hangt ervan af hoe het ministerie dat gaat regelen."

Energiearme huishoudens waren vorig jaar zo'n 12 procent van het inkomen kwijt aan energiekosten. Dat is een lichte toename ten opzichte van vorig jaar. "De inkomens zijn toegenomen, maar de energiekosten zijn harder toegenomen", stelt Van Mulligen. Gemiddeld geeft een huishouden zo'n 5 procent van het inkomen uit aan energiekosten.