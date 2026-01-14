Luchtvaartmaatschappijen zijn niet plotseling kleinzieliger geworden over koffers; de marges zijn simpelweg kleiner geworden. De combinatie van volle toestellen, hogere brandstofprijzen en steeds creatiever pakkende passagiers dwingt airlines tot striktere regels.

Elke vlucht heeft een maximaal startgewicht, waarin het gewicht van toestel, brandstof, bemanning, passagiers én bagage tot op de kilo wordt meegerekend. Voor een Boeing 737 gaat men uit van een standaardgewicht van 81,8 kilo voor mannen en 66,7 kilo voor vrouwen, plus 7 kilo handbagage per persoon. “Dat lijkt weinig, maar als iedereen 3 à 4 kilo extra in zijn trolley propt, kom je zo tonnen boven de berekende limiet uit,” legt een piloo t in The Independent uit.

Daar komt bij dat de overheadbakken en het cabinepersoneel fysiek grenzen hebben. De internationale luchtvaartorganisatie IATA adviseert dat ingecheckte koffers onder de 23 kilo blijven om de gezondheid van bagage-afhandelaars te beschermen. Te zware trolleys in de cabine vergroten bovendien het risico op blessures bij turbulentie of tijdens het tillen.​

En dan is er nog de harde financiële prikkel. Extra kilo’s betekenen extra brandstof, terwijl veel budgetmaatschappijen juist verdienen aan bijbetaalde bagage. Wat aan de gate voelt als pesterij, is in de cockpit dus een rekensom van veiligheid, ergonomie en inkomsten.