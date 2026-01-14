ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

Economie
door Gerard Driehuis
woensdag, 14 januari 2026 om 5:34
generated-image
Luchtvaartmaatschappijen zijn niet plotseling kleinzieliger geworden over koffers; de marges zijn simpelweg kleiner geworden. De combinatie van volle toestellen, hogere brandstofprijzen en steeds creatiever pakkende passagiers dwingt airlines tot striktere regels.
Elke vlucht heeft een maximaal startgewicht, waarin het gewicht van toestel, brandstof, bemanning, passagiers én bagage tot op de kilo wordt meegerekend. Voor een Boeing 737 gaat men uit van een standaardgewicht van 81,8 kilo voor mannen en 66,7 kilo voor vrouwen, plus 7 kilo handbagage per persoon. “Dat lijkt weinig, maar als iedereen 3 à 4 kilo extra in zijn trolley propt, kom je zo tonnen boven de berekende limiet uit,” legt een piloot in The Independent uit.
Daar komt bij dat de overheadbakken en het cabinepersoneel fysiek grenzen hebben. De internationale luchtvaartorganisatie IATA adviseert dat ingecheckte koffers onder de 23 kilo blijven om de gezondheid van bagage-afhandelaars te beschermen. Te zware trolleys in de cabine vergroten bovendien het risico op blessures bij turbulentie of tijdens het tillen.​
En dan is er nog de harde financiële prikkel. Extra kilo’s betekenen extra brandstof, terwijl veel budgetmaatschappijen juist verdienen aan bijbetaalde bagage. Wat aan de gate voelt als pesterij, is in de cockpit dus een rekensom van veiligheid, ergonomie en inkomsten.

Lees ook

Ryanair-personeel krijgt premie als ze je betrappen met teveel bagageRyanair-personeel krijgt premie als ze je betrappen met teveel bagage
Hoe luchtvaartmaatschappijen van jouw handbagage een geldmachine hebben gemaaktHoe luchtvaartmaatschappijen van jouw handbagage een geldmachine hebben gemaakt
Ryanair rekent 100 euro voor handbagage die precies pastRyanair rekent 100 euro voor handbagage die precies past
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

1e43b190-0aba-5ac4-8a20-8969ca123b9e

Trump wordt vooral financieel gesteund door Tech-magnaten en boeven

robin-winter-vol-liefde-vroeger

Winter Vol Liefde: zo zag Robin uit Zweden er vroeger uit

ANP-313396666

Kunnen dieren ook vrienden worden met elkaar?

Loading