Macron waarschuwt voor gevolgen bij Amerikaanse inname Groenland

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 13:19
bijgewerkt om woensdag, 14 januari 2026 om 13:21
anp140126102 1
De Franse president Emmanuel Macron waarschuwt voor "ongekende gevolgen" als de Verenigde Staten Groenland innemen. Het eiland hoort bij Denemarken, maar de Amerikaanse president Donald Trump wil het bij de VS voegen omdat dat volgens hem "nodig is voor de nationale veiligheid".
Macron deed zijn uitspraak volgens een woordvoerder tijdens een kabinetsoverleg. Hij zei dat Frankrijk de uitspraken over Groenland niet onderschat. "Als de soevereiniteit van een Europees land en bondgenoot wordt aangetast, zouden de gevolgen ongekend zijn", verklaarde Macron.
Hij vertelde ook dat Frankrijk de situatie nauwlettend in de gaten houdt en "in volledige solidariteit met Denemarken en diens soevereiniteit zal handelen". De regeringen in Denemarken en het semiautonome Groenland hebben zich herhaaldelijk uitgesproken tegen Trumps claims op het strategisch gelegen eiland.
Denemarken en de VS zijn beide lid van de NAVO.
