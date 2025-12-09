Enkele tientallen gewonden door beving voor oostkust Japan

AOMORI (ANP/AFP) - Het aantal gewonden door de zware beving die maandag plaatsvond nabij Japan, is opgelopen tot zeker vijftig. Dat meldt het Japanse persbureau Kyodo. Ook raakten wegen beschadigd en kwamen enkele duizenden mensen tijdelijk zonder stroom te zitten. De tsunamiwaarschuwing die vrijwel direct na de beving werd uitgevaardigd, is inmiddels ingetrokken.

Ten oosten van de stad Aomori, die net als Tokio op het eiland Honshu ligt, werd maandag een beving met een kracht van ruim 7 geregistreerd. Aanvankelijk werd vermoed dat deze zou leiden tot een tsunami met golven tot 3 meter hoog, maar uiteindelijk bereikten golven tot zo'n 70 centimeter de Japanse kust.

Volgens het Japanse Meteorologisch Agentschap kan de beving een voorbode zijn van een zwaardere beving in de komende dagen. Het is voor het eerst sinds de destructieve aardbeving en daaropvolgende tsunami van 2011 dat het zo'n waarschuwing afgeeft. De waarschuwing geldt voor 182 gemeenten, verspreid over zeven prefecturen.