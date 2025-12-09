ECONOMIE
TurkStream-exploitant van Nederland naar Hongarije, zegt minister

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 12:33
MOSKOU (ANP/RTR) - Het bedrijf dat de TurkStream-pijpleiding tussen Rusland en Turkije beheert, verhuist van Nederland naar Hongarije. Dat zei de Hongaarse buitenlandminister Péter Szijjártó tijdens zijn bezoek aan Moskou.
South Stream Transport B.V., dat formeel is gevestigd in Amsterdam-Zuid, exploiteert de pijpleiding die aardgas van Rusland naar Turkije vervoert. Het is een dochterbedrijf van energieconcern Gazprom, dat voor meer dan de helft in handen is van de Russische staat.
Szijjártó suggereerde dat South Stream na de vestiging in Hongarije geen last zal hebben van Amerikaanse sancties. Onlangs kondigden de VS aan dat Hongarije vrijgesteld zou zijn van Amerikaanse sancties op het gebruik van olie en gas uit Rusland.
In Nederland is South Stream Transport verwikkeld in een juridische strijd met het Oekraïense energiebedrijf Krymenergo. Dat laatste bedrijf eiste een schadevergoeding voor de onteigening van bezittingen op de Krim in 2014, toen Rusland het Oekraïense schiereiland bezette.
