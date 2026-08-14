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Enkele trekkers rijden door blokkade bij provinciehuis Den Bosch

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 12:16
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DEN BOSCH (ANP) - Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn enkele boeren met trekkers door een wegblokkade gereden. Door één tractor werd een betonnen blok aan de kant geschoven en daarop reden ongeveer tien trekkers langs de blokkade, zag een ANP-fotograaf. Een verkeersregelaar probeerde de trekkers nog tegen te houden, maar tevergeefs.
Achter de blokkade stonden ook al diverse tractoren opgesteld, net als op diverse andere plekken in de buurt van het provinciehuis.
Inmiddels is de blokkade hersteld. Diverse politieauto's blokkeren de weg, ziet de fotograaf. De politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden, meldt een woordvoerder.
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