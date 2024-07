Enorme mensenmassa bij bijeenkomst India waar veel doden vielen

HATHRAS (ANP/RTR) - Op de religieuze bijeenkomst waar in India 121 doden vielen, waren volgens de autoriteiten veel meer mensen aanwezig dan de bedoeling was. In een politierapport wordt uitgegaan van ongeveer een kwart miljoen aanwezigen, terwijl toestemming was gegeven voor 80.000 mensen.

Er bestaat nog onduidelijkheid over wat precies is voorgevallen op de hindoebijeenkomst in Hathras, op zo'n 200 kilometer van New Delhi. Daar ontstond volgens het politierapport chaos toen een predikant vertrok in een auto. Duizenden mensen stormden naar voren. Sommige gelovigen werden vertrapt nadat ze waren gevallen in een modderig veld.

Eerder was ook melding gemaakt van een stofstorm die voor paniek zorgde. De autoriteiten zeggen dat er 112 vrouwen en 7 kinderen onder de doden zijn. Ook raakten 31 mensen gewond. Artsen zeggen dat de meeste slachtoffers door verstikking om het leven kwamen. Het aantal gewonden zou relatief laag worden ingeschat omdat mensen zonder ernstig letsel waarschijnlijk eigenhandig zijn vertrokken.

De regeringschef van deelstaat Uttar Pradesh sprak woensdag met slachtoffers en bezocht de plek waar het drama zich voltrok, naast een drukke snelweg.