Enquête: deel politiemedewerkers wil niet werken met oud en nieuw

UTRECHT (ANP) - Bijna vier op de tien politiemedewerkers willen tijdens oud en nieuw "liever niet" meer worden ingezet, omdat ze de gezondheidsrisico's te groot vinden. Dat meldt de Nederlandse Politiebond (NPB) na een enquête onder 3400 van de 33.000 leden. Bijna een vijfde van de respondenten zegt af te wachten wat het kabinet aan vuurwerkmaatregelen neemt voordat ze hierover een keuze maken.

Volgens de NPB vinden veel agenten het op veel plekken "ondoenlijk" om het vuurwerkvandalisme onder controle te krijgen. Dat komt volgens de bond door het huidige vuurwerkbeleid in combinatie met de personeelstekorten bij de politie. "Mede daardoor is het risico dat hulpverleners lopen op gezondheidsschade enorm gestegen", aldus de bond.

Ongeveer 60 procent van de deelnemers aan de enquête zegt dat de politie daarom "bij excessief geweld en onvoldoende beschermingsmiddelen" voor de eigen veiligheid een stapje terug zou moeten doen. "Tegen sommige vormen van geweld zijn wij in de basispolitiezorg niet opgewassen", zegt een respondent daarover. "Wanneer bij jou een cobra in je kraag belandt, dan is het gewoon afgelopen."

Vuurwerkverbod

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werden 295 politiemensen slachtoffer van fysiek en/of verbaal geweld. Zoals ieder jaar is daarna de discussie over een landelijk vuurwerkverbod weer opgelaaid. Onder anderen hulpverleners en veel burgemeesters pleiten daar al jaren voor en er ligt opnieuw een wetsvoorstel met dit doel klaar van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren. Vermoedelijk zet de Tweede Kamer het debat daarover volgende maand voort.

Volgens NPB-voorzitter Nine Kooiman voelen veel politiemensen "onvoldoende rugdekking" vanuit Den Haag en is het "hoog tijd dat de politiek zijn verantwoordelijkheid als overheidswerkgever onder ogen ziet". De enquête van de bond is volgens Kooiman een representatieve afspiegeling van de NPB-leden. Alle leden hebben een persoonlijke uitnodiging gehad om deel te nemen.