Enschede maakt excuses na opmerking over wateroverlast

ENSCHEDE (ANP) - De gemeente Enschede zegt sorry tegen de bewoners van de wijk Pathmos. In een uitzending van de NOS over de gevolgen van overstromingen in de wijk zei een vertegenwoordiger van de gemeente dat het voor bewoners "een keuze" is om op een plek te wonen "waarvan je weet dat die kan overstromen".

De gemeente zegt nu te begrijpen "dat dit pijnlijk is overgekomen. De uitspraak was misplaatst en onjuist. Dat was niet onze bedoeling en daar bieden wij onze excuses voor aan."

Op 21 juli 2024 viel er zoveel regen in de regio dat de straten, tunnels en huizen op meerdere plekken onderliepen, onder meer in Pathmos. Door het opgekomen rioolwater groeiden schimmels en bacteriën in huizen en raakte een deel onbewoonbaar.