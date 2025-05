Equatoriaal-Guinea wint decennialange eilandenruzie van Gabon

DEN HAAG (ANP) - Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft Equatoriaal-Guinea gelijk gegeven in een decennialange ruzie met Gabon over drie piepkleine eilandjes. Daar woont vrijwel niemand, maar omdat er mogelijk olie en gas te winnen valt in de omgeving maakten beide West-Afrikaanse landen aanspraak op de eilanden.

Het gaat om drie eilanden, die zo'n 20 kilometer van de kust liggen, rond de grens tussen Gabon en Equatoriaal-Guinea. Het grootste eiland, Mbanié, is 30 hectare en is dus kleiner dan het Vondelpark in Amsterdam. Het kleinste eiland, Conga, is nog geen voetbalveld groot.

Toch hebben de twee landen al sinds de jaren zeventig ruzie om de mini-archipel. Equatoriaal-Guinea baseert zijn claim op een verdrag uit 1900, toen de koloniale machten Spanje en Frankrijk de grens tussen de landen afstemden. Gabon beroept zich op een conventie uit 1974, waarin het eigendom van de eilanden opnieuw geregeld zou zijn.

Het ICJ oordeelt nu dat die conventie niet rechtsgeldig is.